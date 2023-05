Tonali: “Abbiamo 90 minuti per poter giocare da Milan. Nulla è impossibile”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia della semifinale di ritorno contro l'Inter

Sul perché è possibile rimontare: "Perché siamo vicini, nonostante l'andata. Abbiamo 90 minuti per poter giocare da Milan, per dare tutto in campo e rendere felice il popolo rossonero. Non dobbiamo mai smettere di crederci".

Cosa è successo all'andata: "Abbiamo affrontato e affronteremo una squadra forte. Abbiamo commesso errori che abbiamo pagato. E' andata così, ma abbiamo messo un punto e nel secondo tempo siamo venuti fuori. Dobbiamo ripartire dagli errori, giocare a calcio e da Milan".

Sulla gara di domani: "In Champions è un'altra partita, l'abbiamo visto quest'anno con Tottenham e Napoli. Porteremo in campo tutta la nostra stagione e daremo il massimo".

Sull’approccio iniziale: "Sicuramente, dovremo fare meglio dell'andata. Dobbiamo rimanere concentrati per tutta la partita e di segnare: le partite cambiano e sono lunghe".

Su Leao: "Tanto, l'abbiamo visto negli anni. E' un giocatore che può cambiare una partita. Lui deve giocare con noi e noi dobbiamo giocare con lui".

Se si riesce a dormire la notte prima: "Dipende, devi essere fortunato e non pensarci prima di addormentarmi. Credo sia normale per tutti i giocatori di Milan e Inter, non è una partita come le altre".

Come vivi la partita anche da tifoso: "Ho questa fortuna che riesco a mettere da parte questa cosa, ma l'adrenalina cambia tutti. Tutti noi diventiamo tifosi".

Sull'impostazione della gara: "La partita sarà diversa. Se dovesse arrivare il nostro gol la partita diventa infinita. Non dobbiamo concedere niente".

Sui tifosi: "Ieri abbiamo visto che ci hanno dimostrato che sono sempre stati con noi nei momenti difficili. Sono venuti in tanti, ci hanno caricato e ci hanno dato un'ulteriore spinta".

Se vorrebbe Leao titolare: "Non posso dirti di no, ma la salute viene prima di tutto. Spetta anche a lui, ma non si tirerà indietro".

Quanto ci crede: "Tanto, nel calcio nulla è impossibile. Dobbiamo recuperare due gol, è fattibile e bisognare dare tutto in campo". Milan, via Pioli? Il nome del sostituto >>>