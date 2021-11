Tonali: “Bisogna pensare sempre alla prossima partita. Su Juve e Napoli…”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato anche del Napoli e della Juventus

Intervenuto ai microfoni del 'Corriere della Sera', Sandro Tonali ha dato modo di mettere in risalto la sua mentalità e ha parlato anche del Napoli e della Juventus. Queste le sue parole. "La mia miglior partita? Bisogna pensare sempre alla prossima, mai a quella prima. Solo così si cresce. Il Napoli aveva già dimostrato molto l'anno scorso, anche se poi ha fallito la Champions. La Juve fa un certo effetto vederla lì, ma resta un'avversaria fortissima".