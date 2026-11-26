Intervistato da Futbal Emotion Italia, l'ex centrocampista del Milan, Sandro Tonali, ha voluto parlare nuovamente dei suoi anni Milan
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Sandro Tonali torna a parlare del Milan, e lo fa attraverso una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Futbal Emotion Italia, nella quale ha ripercorso le tappe più importanti della propria carriera, soffermandosi in particolare sugli anni vissuti con la maglia del diavolo.
Milan, le parole di TonaliIl centrocampista ha raccontato il legame speciale con il club, nato in famiglia grazie alla passione del padre e cresciuto negli anni fino a trasformarsi nel segno realizzato di giocare a San Siro con la propria squadra del cuore. Un'esperienza vissuta in maniera diversa rispetto a quella di un semplice tifoso:
"Ho due storie con il Milan. La prima è fino ai miei 20 anni, che non ero mai entrato nel mondo Milan con tutto me stesso; la seconda dai 20 in poi per i tre anni successivi. Ho fatto il tifoso per tanto tempo e giocavo, e poi quando le partite lo permettevano, magari c'era una partita a San Siro quando in Serie B giocavamo quasi sempre il sabato, tante volte andavo a vederla. Ma perché è stata una cosa passata in famiglia da mio padre, quindi ce l'ho sempre avuta anche sin da bambino. E poi da 20 anni è cambiata, perché da giocatore non puoi mantenere lo stesso rapporto che hai con la squadra da tifoso. L'avevo fatto anche il primo anno, però la sentivo troppo, quindi dopo l'ho vissuta diversamente. Ma forse è stato ancora più bello perché hai messo il tifoso da una parte e hai iniziato a realizzare che io mi sono ritrovato lì di colpo nella squadra del cuore e in uno stadio come San Siro"
Tonali, in chiusura ha voluto ricordare anche le difficoltà iniziali incontrate nella sua esperienza a Milano, soffermandosi sul particolare contesto delle partite giocate senza pubblico durante gli anni della pandemia di COVID-19:
Il primo anno non è stato facile, mi sono trovato un po' in difficoltà. Però mi è andata bene anche dal punto di vista che giocavamo senza tifosi. Non era bello, ma per me personalmente come giocatore in quel momento lì mi faceva bene perché avevo una pressione in meno. Però tutto sommato è stato brutto perché quell'anno lì senza tifosi sembravano tutte amichevoli, non sembrava calcio. Il Milan vuol dire tante cose per me".
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