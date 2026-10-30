Derby Milan-Inter: chi sono gli allenatori con più presenze? | Video

Marcus Thuram punta gli occhi al derby contro il Milan con una grandissima determinazione. L'attaccante dell'Inter, intervistato dai microfoni di Sky Sport al termine della partita di ieri sera contro il Venezia, ha voluto commentare il successo nerazzurro, soffermandosi anche sul derby contro il Milan di Amorim, in programma sabato 31 ottobre a San Siro.

Inter, le parole di Thuram in vista del derby

«E’ stato importante restare in partita per poi segnare due gol e portarci a casa tre punti importanti. Io stanco? Facciamo il massimo, siamo tutti pronti a dare il nostro meglio per l’Inter

ha avuto sottolineare l'importanza della vittoria contro il Venezia, evidenziando anche la capacità della squadra di restare in partita e colpire nei momenti più decisivi della sfida:

Successivamente, l'attaccante nerazzurro ha voluto fare un breve passaggio sul derby contro il Milan, dichiarando chiaramente l'obiettivo della squadra in vista della stracittadina senza nascondere le ambizioni dell'Inter:

"Derby? Vogliamo vincere come tutte le altre partite e dare sempre il 100%».