Theo Hernández: “Un sogno giocare con mio fratello. Meglio se al Milan”

NEWS MILAN – Theo Hernández, terzino sinistro francese del Milan, ha risposto via social alle tante domande dei sostenitori rossoneri. Queste le dichiarazioni di Theo Hernández su come sarebbe giocare nel Milan con suo fratello Lucas Hernández, difensore del Bayern Monaco: “Giocare con mio fratello sarebbe un sogno, lo abbiamo fatto nelle giovanili, eravamo dei ragazzini e spero in futuro di poter giocare ancora insieme. Se sarà nel Milan, ancora meglio”. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA >>>

