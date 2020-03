Theo Hernández: “Voglio migliorare in difesa. Ecco le mie leggende rossonere”

NEWS MILAN – Theo Hernández, terzino sinistro francese del Milan, ha risposto via social alle tante domande dei sostenitori rossoneri. Queste le dichiarazioni più interessanti di Theo Hernández:

Su come sta in questi giorni: “Sto a casa tranquillo, spero che tutto questo passi in fretta e di poter tornare ad allenarci ed a giocare, che è ciò che più ci piace”.

Su come descriverebbe l’atmosfera di ‘San Siro’: “L’atmosfera di ‘San Siro’ è impressionante, noi speriamo che i tifosi ci sostengano sempre, fino alla fine”.

Su come sarebbe giocare nel Milan con suo fratello: “Giocare con mio fratello sarebbe un sogno, lo abbiamo fatto nelle giovanili, eravamo dei ragazzini e spero in futuro di poter giocare ancora insieme. Se sarà nel Milan, ancora meglio”.

Su chi è stato il primo a sapere che sarebbe andato al Milan: “La prima persona a cui ho detto che avrei firmato con il Milan è stata mia mamma, e ovviamente mio fratello. Sono le persone che mi supportano sempre e sono al mio fianco ogni giorno”.

Su cosa gli piace di più di Milano: “Quello che più mi piace di Milano è soprattutto ‘San Siro’; a parte lo stadio, mi piace molto la moda, quindi Via Montenapoleone”.

Su quali aspetti del suo gioco vuole migliorare: “Sono ancora giovane e ho ancora molto da imparare. Ma soprattutto voglio migliorare nella fase difensiva, dove ho più difficoltà, ma miglioro giorno dopo giorno”.

Su qual è il suo DJ preferito: “Il mio DJ preferito è David Guetta, che tutti conosciamo: è un gran DJ. Lui è quello che mi piace di più”.

Sul perché ha scelto la maglia numero 19: “Ho scelto il 19 perché ce l’aveva anche mio fratello. È un numero che mi piace ed era disponibile. Quindi l’ho scelto e mi sta portando fortuna”.

Sullo studio della lingua italiana: “Non sto studiando l’italiano ed è difficile impararlo, perché in squadra ci sono molti ragazzi che parlano spagnolo. Però l’italiano lo capisco bene e presto lo parlerò anche”.

Sul coro che più gli piace della Curva Sud: “Il coro della Curva che preferisco è quello dove si canta ‘Olè olè olè olè, olè Theo’, Theo!”.

Su chi gli scrive di più, se ragazze o fantallenatori: “Mi scrivono un po’ tutti: fantallenatori, ragazze, persone di ogni tipo”.

Su quali sono i suoi 3 giocatori preferiti nella storia del Milan: “Le 3 leggende più grandi del Milan sono Ronaldinho, Ricardo Kaká e Paolo Maldini”. TUTTO PRONTO PER IL POST ZLATAN IBRAHIMOVIC: QUI PER I DETTAGLI >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android