Calciomercato Milan – Milik è la prima alternativa a Ibrahimovic: le novità

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan nella prossima stagione farà a meno di Zlatan Ibrahimovic. Al momento non c’è ancora nulla di certo, ma la sensazione è che non ci sarà il rinnovo tanto atteso tra il club rossonero e lo svedese: a questo punto Gazidis deve cercare un sostituto all’altezza, visto che serve un punto di riferimento in attacco per la prossima stagione.

L’obiettivo per l’estate sarebbe Arkadiusz Milik, centravanti del Napoli. 26 anni, il polacco è sufficientemente giovane per rientrare nei parametri imposti da Elliott, e in più lo stipendio di 2,2 milioni di euro che percepisce in azzurro è perfettamente in linea con i parametri rossoneri. L’ex Ajax ha un contratto in scadenza nel 2021 con il Napoli e dunque Aurelio De Laurentiis sarà costretto a cederlo a zero per non rischiare di perdere a zero il calciatore.

Il rendimento di Milik al Napoli è stato penalizzato dagli infortuni, ma il centravanti ha fatto vedere sempre ottime cose quando ha recuperato la piena condizione fisica. I 17 gol realizzati nella scorsa stagione, l’unica in cui ha giocato con continuità, sono li a dimostrarlo. Per il futuro decisiva come sempre in questi casi la volontà del calciatore, che vuole lasciare la Campania, ma non è ancora chiaro se voglia restare in Italia o meno. Milik piace anche all‘Atletico Madrid di Diego Simeone, che cerca un sostituto all’altezza di Diego Costa. Vedremo cosa succederà, ma il polacco sembra essere il nome giusto per il Milan. Intanto esclusiva della Gazzetta dello Sport con un ex calciatore rossonero, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android