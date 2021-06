Tecca: “Pobega è una delle rivelazioni della stagione, ha tante qualità”

Le ultime notizie sul Milan. Massimo Tecca ha parlato di Pobega, centrocampista del Milan che ha vestito la maglia dello Spezia in prestito

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Tecca, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero su Tommaso Pobega. Queste le sue parole. "È una delle rivelazioni della stagione. E' un centrocampista che ha tante qualità. E' un giocatore fisico e ha ottimi tempi di inserimento". Quest'anno il centrocampista classe '99 ha giocato in prestito nello Spezia segnando 6 gol in appena 20 presenze. Non male per essere la sua prima stagione in Serie A. Adesso il Milan sta considerando se girarlo nuovamente in prestito o dargli un'opportunità in prima squadra.