Tatarusanu: “Rigore Calhanoglu? So come calcia, ma in partita si cambia”

Nel corso di una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali del club rossonero, Ciprian Tatarusanu ha parlato del rigore di Calhanoglu

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv', Ciprian Tatarusanu ha parlato del calcio di rigore segnato da Hakan Calhanoglu nel derby. Queste le parole del portiere rossonero. "Se in una partita non pari il primo rigore non succede nulla, dopo se ce n’è un altro e non lo pari…La gente si aspetta che uno dei due lo pari, ma non è facile. Ho visto prima della partita come calcia, Calhanoglu è stato qua e quindi sapevo come calcia… Però in partita si cambia. Un conto è in allenamento, un altro è un tiro in un derby con 80mila persone in tribuna". Leggi qui l'intervista integrale di Ciprian Tatarusanu.