Tassotti: “Il Milan si tenga stretto Donnarumma e Theo Hernandez”

NEWS MILAN – L'ex terzino del Milan Mauro Tassotti, oggi vice di Andriy Shevchenko sulla panchina dell'Ucraina, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti toccati non poteva mancare il futuro e l'attuale situazione del club rossonero: "Con certe problematiche in società e la proprietà che è cambiata più volte fai fatica a lavorare. Non si può sbagliare un acquisto, ad esempio, perché il budget è quello che è. Il Milan dovrebbe innanzitutto tenersi stretto i giocatori bravi, da Donnarumma a Theo Hernandez, ma se non si può ripartire nemmeno da lì..", ha detto Tassotti.

