Tare: “Sogno un Milan che suda la maglia e fa esplodere San Siro”

Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, ha parlato - in esclusiva - ai canali ufficiali del club rossonero. Ecco cosa ha detto sulle sfide da dirigente che lo attendono in qualità di dirigente della società di Via Aldo Rossi. "Dobbiamo partire nella maniera giusta, le aspettative sono tante: è stata una stagione lunghissima e con tante delusioni", ha evidenziato il manager albanese.