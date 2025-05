Tare: “Il Milan ha la stoffa per lottare con le altre, ma mancano di continuità”

"Io penso che il Milan ha tutto per fare un grande campionato, perchè le due vittorie nel derby e contro il Real Madrid hanno fatto vedere che sono una squadra che ha la stoffa per lottare con tutte le altre. Purtroppo manca la continuità nei risultati consecutivi, perchè vedendo le altre che corrono e anche molto veloce, sono chiamati in causa adesso di non sbagliare più. E questa è la parola chiave in questo momento perchè penso che giocatori come Leao, come Pulisic, come Loftus-Cheek, come Theo Hernandez e inserimenti di Fofana, di giocatori che hanno preso quest'anno, sono giocatori che possono dare ancora molto di più perchè devono alzare l'asticella"