Tardelli: “Milan, Inter e Juventus possono lottare per il titolo” | News

Marco Tardelli, ex calciatore di Inter e Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni sul campionato di Serie A che è appena iniziato

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', Marco Tardelli ha parlato del campionato di Serie A. Queste le parole di dell'ex calciatore di Inter e Juventus: "Molte squadre possono lottare per il titolo, a partire da Milan, Inter e Juventus. La Roma potrebbe essere una piacevole sorpresa. Con quale tecnico mi sarei trovato meglio? Mi ritrovo con lo stile di Allegri: non sarà il più fluido ma alla lunga è il più vincente. Allegri risolverà le difficoltà della Juventus, è stato sfortunato dato che ritroverà Pogba solo a ottobre. Mourinho? Sta facendo molto bene. Ho visto ieri la partita con la Salernitana, ha ritrovato Zaniolo che però deve migliorare sottoporta". Milan, le top news di oggi: Casotti in esclusiva. Krunic, presto il rinnovo.