Svezia, il c.t. Andersson: “Ibrahimovic al Mondiale? Perché no” | News

Intervistato ai microfoni di 'Fotbollskanalen', il commissario tecnico della Svezia, Jan Andersson, non ha chiuso le porte a Zlatan Ibrahimovic per un'eventuale convocazione ai prossimi Mondiali in Qatar nel 2022. Queste le sue parole. "Ibrahimovic al prossimo Mondiale? Se regge fisicamente ed è motivato perché no. È un giocatore unico. Quando si allena ha la voglia di un ragazzino ed è ancora in grado di giocare come sempre". Proprio alcune settimane fa, Ibra ha fatto il suo ritorno in Nazionale dopo quasi cinque anni di assenza e sarà a disposizione della selezione scandinava per gli imminenti Europei.