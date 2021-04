SuperLega, Cairo: “Agnelli e Marotta i Giuda della Serie A” | News

Ecco cosa ha detto Cairo, presidente del Torino, nei confronti di Andrea Agnelli e Giuseppe Marotta, entrambi coinvolti nella SuperLega

Intervenuto al telefono con 'ANSA', Urbano Cairo ha parlato di Andrea Agnelli e Giuseppe Marotta, definendoli i 'traditori della Serie A'. Queste le parole del presidente del Torino. "È un attentato alla salute di una associazione come la Lega. Se uno come Marotta, ad dell'Inter, fa una cosa del genere si deve dimettere dalla Figc subito e deve vergognarsi. Marotta è l'ad dell'Inter, società che insieme ad altre 11 ha concepito il progetto Superlega, non può rimanere a rappresentare la Serie A in Figc perché sta attentando alla vita di un'associazione. Il progetto non andrà in porto, ma chi lo ha concepito sta attentando alla Lega Serie A e per questo tradimento deve dimettersi e vergognarsi. E la stessa cosa vale per Agnelli. Sembra che il progetto l'abbiano depositato il 10 gennaio, quindi gli ho chiesto durante la riunione come può venire a parlare di solidarietà quando si è sabotata la trattativa con i fondi sapendo di creare la Superlega. Come si fa a trattare per l'operazione fondi quando si sta già lavorando alla Superlega? È un tradimento, è da Giuda". Intanto Ceferin, presidente dell'Uefa, attacca Gazidis. Ecco cosa ha detto.