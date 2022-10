Stendardo: “Leao o Kvaratskhelia? E’ come scegliere tra Messi e Ronaldo”

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha dedicato uno spazio per un confronto tra le due stelle di Milan e Napoli: Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia. Il quotidiano romano ha anche intervistato diversi volti noti del calcio, i quali hanno parlato dei due calciatori. Tra questi c'è anche l'intervento dell'ex difensore dell'Atalanta Guglielmo Stendardo, il quale si è espresso in questo modo: "Leao o Kvara? Sono i migliori in quel ruolo. Scelgo il 77 del Napoli perché è in grandissima forma, è la novità del momento e ha ampi margini di crescita. Ma anche Leao mi farebbe stare tranquillo... è come scegliere tra Messi e Cristiano Ronaldo. Leao ha maggiore esperienza ed è più pronto per determinate situazioni, Kvara è unico per le sue qualità. Entrambi sono fenomenali e si differenziano dagli altri giocatori perché hanno abilità cognitive superiori alla media: sanno sempre scegliere la soluzione giusta al momento giusto". Milan, le top news di oggi: parla Giroud, RedBird investe anche nel cinema.