Spezia, Maggiore: “In passato ho rifiutato il Milan perché non ero pronto”

Giulio Maggiore, calciatore e capitano dello Spezia, ha svelato un curioso aneddoto sulla sua carriera che riguarda anche il Milan

Intervenuto a margine di un evento in Liguria, Giulio Maggiore ha svelato alcuni retroscena. Queste le parole riportate da 'alfredopedulla.com'. "Portare la fascia della squadra della mia città è bellissimo, sento il grande affetto della gente e mi dà grande soddisfazione sapere di essere entrato nel cuore delle persone. Ovviamente i risultati fanno la differenza ma è un amore molto bello. In passato ho rifiutato il Milan perché non mi sentivo pronto, mentre dopo tanti anni di sacrifici ho preferito finire la maturità e rinunciare al Mondiale. La Nazionale maggiore? Come tutti i ragazzi che giocano a calcio sogno di arrivare in Nazionale e ogni giorno lavoro per realizzarlo".