Serie A, De Siervo: “L’Arabia contribuisce alla crescita del calcio”

Intervistato dai microfoni di Rai Gr Parlamento, l'amministratore delegato della Lega Serie A , Luigi De Siervo , ha parlato dell'apporto dell' Arabia Saudita nel calcio: "È un fatto fisiologico che nuovi Paesi si affaccino al mondo del calcio, come accaduto in passato per la Cina e gli Stati Uniti. Adesso c`è l`Arabia Saudita. Sono Paesi importanti che daranno un contributo alla crescita della leadership del calcio nel mondo".

Infine, De Siervo ha concluso: "È normale che avendo le risorse provino a colmare il gap, ma parliamo di un numero limitato di calciatori. In termini di dimensioni non sono un problema e in termini di singoli Club credo siano un vantaggio perché liberano le nostre squadre da stipendi faraonici, alleggerendo i bilanci. I sauditi faranno investimenti per restare, non come la Cina che è durata poco". LEGGI ANCHE: Mercato Milan, tempi stretti per Dia >>>