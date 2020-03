Serie A, Dal Pino: “Torneremo a giocare quando ci saranno le condizioni”

ULTIME NEWS – Il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate questa mattina dal Corriere della Sera. “Tutti i club stanno cercando compatti di uscire da questa crisi. La Serie A tornerà ad essere giocata solo quando ci saranno le condizioni sanitarie e le decisioni governative che lo consentiranno. Il calcio oggi ha una sola priorità, ed è la stessa per tutti: eliminare il virus, tifando per medici, infermieri e scienziati e tutti coloro che sono in prima linea in questa guerra”. Intanto, la Juventus ieri ha dato l’esempio con un gesto davvero da applausi>>>

