Serie A – Brescia, Cellino tuona: “Non schiero la squadra e ci ritiriamo”

NEWS BRESCIA – Massimo Cellino, Presidente del Brescia, ha rilasciato una serie di dichiarazioni scottanti alla Gazzetta dello Sport. L’argomento ovviamente è l’eventuale ripresa della Serie A 2019/2020.

Ecco le parole di Cellino: “Questa stagione non ha più senso. Ci siamo fermati e nessuna squadra tornerà come prima. Poi dovremmo giocare con gli stadi a porte chiuse, in più c’è il rischio per la salute degli atleti. Per me tornare all’attività è una pura follia. Se ci costringono a farlo, sono disposto a non schierare la squadra, ritirarmi, e perdere le partite 3-0 a tavolino per rispetto dei cittadini di Brescia e dei loro cari che non ci sono più”.

