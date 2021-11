Serena: “Ibrahimovic al Mondiale? Perché no, è un atleta superlativo”

Aldo Serena, ex calciatore di Milan e Inter, ha espresso il suo pensiero su Zlatan Ibrahimovic: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttosport', Aldo Serena ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue parole. "Ovviamente Zlatan non ha più la mobilità di un tempo. E' un giocatore diverso rispetto a quando aveva 26-27 anni, ma lo ha capito e sfrutta le sue doti attuali con l'esperienza accumulata. Ha un'intelligenza calcistica superiore, col fisico e la stazza sa aprire e aprirsi spazi. Può essere ancora decisivo. Vorrei farei i complimenti al Milan. Vederlo al Mondiale in Qatar? Perché no, ma questa età i programmi si fanno di mese in mese, ma il ct già lo voleva agli Europei. E' un calciatore magico, un atleta superlativo con una tecnica unica". Ecco dove seguire il derby Milan-Inter in tv e in streaming