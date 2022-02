Serafini: “Theo Hernandez uno dei giocatori più forti d’Europa” | News

Luca Serafini, noto giornalista di fede rossonera, ha rilasciato delle dichiarazioni sul terzino del Milan Theo Hernandez

Una grande notizia arrivata nel corso della settimana, ovvero il rinnovo del contratto di Theo Hernandez con il Milan. Il terzino francese ha prolungato di altri due anni, fino al 2026, la sua avventura con i rossoneri. Non è stato a disposizione di Pioli per la sfida contro la Sampdoria a causa della squalifica rimediata nell'ultimo match contro l'Inter, ma Luca Serafini non ha mancato ugualmente l'occasione per parlare dell'ex Real Madrid ai microfoni di 'Milan Tv'. "Theo ha a disposizione il campionato italiano, molto tattico. Sta migliorando e deve migliorare ancora. Ma per me si è confermato come uno dei giocatori più forti d'Europa", queste le dichiarazioni del giornalista. Milan, le top news di oggi: vince il Diavolo, Lazio su Romagnoli.