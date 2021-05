Serafini su Romagnoli: “La panchina capita anche ai grandi” | News

Le ultime notizie sul Milan. Luca Serafini ha parlato di Romagnoli, capitano del Milan che questa sera ritorna in campo dal primo minuto

Luca Serafini, noto giornalista e tifoso rossonero, ha parlato di Alessio Romagnoli e della squadra ai microfoni di Milan TV. Queste le sue parole. "Sono contento per lui, spero che questo periodo lo abbia fortificato pungolando il suo orgoglio e non l'abbia solo amareggiato. Spero che l'abbia fatto riflettere. Lui (Romagnoli, ndr) è qua da tanti anni, conosce l'ambiente, ha sofferto, ha rinnovato in un momento complicato. La panchina capita anche ai grandi , non è un motivo di rabbia, ma di orgoglio. Romagnoli incarna perfettamente lo spirito della squadra. Ha avuto coraggio, tre mesi di stop dopo l'estate e poi è rientrato. Secondo me Tomori o Kjaer o Gabbia con Romagnoli è la coppia meglio assortita, sono per il vecchio calcio con il mancino a sinistra".

"Questa settimana è stata diversa dal solito con Paolo Maldini e Massara che hanno parlato con la squadra, uno a uno con i calciatori, con Ibrahimovic, con Pioli, con Pioli che ha parlato col gruppo. Spero che si vedano i risultati. Hai fatto 100 punti nel 2020, hai distrutto record che duravano dagli anni '40, che non possono, anche per chi fa i sorrisi maliziosi, essere casuali. Non puoi fare in due stagioni un cammino così stravolgente per poi svanire nel nulla, credo nel valore dei singoli calciatori". Le formazioni ufficiali di Milan-Benevento: novità in difesa e in attacco.