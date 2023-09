Serafini: “Milan? Ora serve umiltà per capire i propri errori”

Intervistato sul canale Youtube di Carlo Pellegatti , Luca Serafini ha parlato del Milan dopo la sconfitta nel derby contro l' Inter . Secondo il noto giornalista, infatti, ora ciò che serve ai rossoneri è l'umiltà di capire i propri errori per non ripeterli nuovamente. Ecco le parole di Serafini .

"Ora bisogna avere in testa una parola sola dopo l'umiliazione: l'umiltà. Umiltà di capire gli errori propri e della squadra e correggerli. Bisogna annullare alcune cose e non abbandonare quello che di buono è stato fatto nelle prime tre giornate. Però la prossima volta bisognerà che si parli eccome dei cinque precedenti derby".