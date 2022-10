Semplici: “Leao e Kvara hanno caratteristiche diverse, ma saranno dei big”

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha dedicato uno spazio per un confronto tra le due stelle di Milan e Napoli: Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia. Il quotidiano romano ha anche intervistato diversi volti noti del calcio, i quali hanno parlato dei due calciatori. Tra questi c'è anche l'intervento dell'ex allenatore di Cagliari e Spal Leonardo Semplici, il quale si è espresso in questo modo: "Dico Kvara perché lo conoscevo meno e mi ha sorpreso per il gioco e i gol che fa. Anche in Champions ha già trovato prestazioni superlative, poi è in un Napoli che esprime il miglior calcio di tutti. Kvara è stato messo nelle migliori condizioni. Con Leao la differenza è minima: hanno caratteristiche diverse, ma diventeranno dei big anche sotto l’aspetto delle qualità fisiche". Milan, le top news di oggi: parla Giroud, RedBird investe anche nel cinema.