Seedorf: “Non sono sorpreso da Ibrahimovic, si è sempre preso cura di sé”

Clarence Seedorf, ex centrocampista rossonero, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno di squadra ai tempi del Milan

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Clarence Seedorf ha speso parole di stima nei confronti di Zlatan Ibrahimovic. Queste le parole dell'ex centrocampista del Milan sull'attaccante svedese. "Non sono sorpreso da Ibrahimovic che gioca a 40 anni al top. Si è sempre preso grande cura di sé. Al Milan in tanti hanno giocato così a lungo, Paolo, Cafu e Costacurta. Determinante è che intorno ci sia una struttura capace di esaltarne le qualità". Ecco dove seguire il derby Milan-Inter in tv e in streaming