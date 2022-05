Sconcerti: “Il Milan ha due centrali fortissimi: Kalulu e Tomori completi”

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero sul Milan e, in particolar modo, sulla difesa rossonera

Intervenuto su 'TMW Radio', Mario Sconcerti ha parlato della difesa del Milan e del possibile sostituto di Franck Kessié. Queste le sue dichiarazioni: "Hanno due fortissimi difensori centrali, di cui Kalulu è stato la grande sorpresa. Lui e Tomori hanno velocità e tecnica, sono giocatori completi. Calabria poi è un leader, così come Hernandez. E poi ha un grande portiere, forse il migliore del campionato. Pobega sostituto di Kessié? No, è un ottimo giocatore ma più di ispirazione offensiva. Le qualità, soprattutto fisiche, non sono quelle. Pobega ad oggi è più da panchina nel Milan, titolare invece in altre squadre. Dovranno stare molto attenti nella sostituzione di Kessié". Attacco, pazza idea della dirigenza del Milan! Le ultime news di mercato >>>