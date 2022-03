Sconcerti: “Il Milan è atteso da una partita scivolosa. Su Ibrahimovic…”

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan in vista del prossimo match di Serie A contro il Bologna

Intervenuto ai microfoni di 'calciomercato.com', Mario Sconcerti ha parlato del Milan in vista della ripresa del campionato. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan è atteso da una partita scivolosa. Non so proprio dire che tipo di reazione avranno i giocatori del Bologna dopo l'annuncio di Mihajlovic e la sua conseguente assenza, sarà un fattore da considerare anche quello. Se Ibrahimovic sarà un problema? A questo punto del campionato niente può essere un problema per Pioli. Se vuole tenere fuori Ibra, lo tiene fuori, non è un problema. Ormai qualunque giocatore è sacrificabile. Io penso che Ibra sia un valore, ma so anche che se Pioli ritiene che debba giocare Giroud allora gioca Giroud. Il Milan con i tre centrocampisti, Bennacer, Kessie e Tonali, è la squadra più completa. Segna pochissimo, ma vince. I gol in più me li aspetto da Leao: è lui che può fare la differenza in questo momento".