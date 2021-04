Sconcerti: “Belotti sarebbe un ottimo attaccante per Milan, Roma e Napoli”

Mario Sconcerti ha parlato del futuro di Andrea Belotti: secondo il giornalista, potrebbe essere un buon colpo per Milan, Roma e Napoli

Mario Sconcerti, noto giornalista, è intervenuto su TMW Radio e ha parlato del futuro di Andrea Belotti, al momento indeciso se rinnovare o meno con il Torino. "Se deve fare un'esperienza, deve farla ora, ma decida lui. Nel campionato italiano può pesare tantissimo, in campo internazionale meno. Lui tiene molto al Torino, come il Torino a lui. Sarebbe un ottimo attacnte per il Milan, per la Roma, per il Napoli. In Italia non ha limiti".