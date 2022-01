Sampdoria, Conti: “Voglio rimettermi in gioco, volevo venire già ad agosto”

Andrea Conti, ex terzino destro del Milan, ha parlato per la prima volta da giocatore della Sampdoria. Queste le dichiarazioni

Andrea Conti, ex terzino destro del Milan, ha parlato per la prima volta da giocatore della Sampdoria. Queste le dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club blucerchiato: "Le mie prime sensazioni sono positive, Genova è una città bellissima, con il mare. In estate vengo spesso qui e sono molto felice. Ero già stato accostato alla Sampdoria e speravo di venire già ad agosto. Ci sono stati dei problemi. È una grandissima piazza e non ho dubitato un secondo".