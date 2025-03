Salvini sul ‘Cardinale vattene’: “Il Milan mi farà un bel regalo quando …”

Matteo Salvini, politico e tifoso del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al famoso coro della Curva Sud contro Gerry Cardinale. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo Meloni, infatti, non si è mai tirato indietro nel criticare la squadra che sostiene, anche e soprattutto quando le cose sono andate male. Lo aveva fatto non troppo tempo fa contro Theo Hernandez dopo la sfida contro il Feyenoord chiedendo al francese di chiedere scusa e alla società di tenerlo fuori rosa fino a giugno per il rosso che aveva di fatto condannato il Diavolo all'eliminazione dalla Champions League.