Milan-Feyenoord, Salvini tuona contro Theo Hernandez: poi chiede che …

Come spesso accade quando ci sono disfatte dal punto di vista sportivo, anche al termine di Milan-Feyenoord è intervenuto Matteo Salvini. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del governo Meloni, infatti, ci ha abituato a criticare il club rossonero, di cui è tifoso, quando le cose sono andate male. Nello stesso modo in cui ha più di una volta esultato, ad esempio in occasione dello Scudetto o di vittorie importanti e roboanti, anche quando sono giunte batoste pesanti non si è mai tirato indietro, attaccando il colpevole della caduta.