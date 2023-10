Sala: “Vincolo su San Siro è assurdo, segnaleremo al governo”

Nel corso di una commissione consiliare sul tema San Siro, Giuseppe Sala , sindaco di Milano , ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sul vincolo il nostro orientamento è quello di ricorrere contro il parere del Ministero della Cultura, che cita la sussistenza dell’interesse culturale per il secondo anello. In tal senso stanno lavorando i nostri uffici e l’avvocatura".

Infine, Sala ha concluso: "Segnaleremo poi a governo e Corte dei Conti che c'è un danno economico per il Comune e quindi per i contribuenti milanesi a causa di questo vincolo, che per mia opinione è assurdo. Questo vincolo è un forte nocumento ai valori patrimoniali del Comune di Milano e quindi dei milanesi".