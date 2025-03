Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, aspetta ancora l'offerta ufficiale di Milan e Inter per l'acquisto dello stadio di San Siro e non soltanto

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha rilasciato una breve dichiarazione all'agenzia di stampa 'ANSA' in merito all'offerta di Milan e Inter per l'acquisizione dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro, delle aree circostanti e dei permessi per costruire il nuovo impianto sportivo condiviso da rossoneri e nerazzurri.