"L’acquisto più importante del Napoli è quel ragazzo che siede in panchina: Antonio Conte. Averlo confermato è uno straordinario successo e una garanzia per il futuro. È il miglior allenatore della nostra Serie A e uno dei migliori a livello mondiale". Arrigo Sacchi, storico allenatore rossonero, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' nello specifico del Napoli, parlando anche della lotta Scudetto e del Milan. Ecco le sue parole proprio sui rossoneri: "Napoli davanti a tutti per la lotta Scudetto? Al momento, sì. Manca tanto tempo alla fine del mercato e tutto può accadere, ma mi pare che il Napoli stia facendo le cose con raziocinio, con metodo e con lungimiranza".