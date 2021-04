Sacchi: “Pioli sta dando un’identità precisa. Ibra? Gioca per la squadra”

Le ultime notizie sul Milan. Arrigo Sacchi ha parlato del lavoro svolto da Stefano Pioli e di come sia importante nel Milan Zlatan Ibrahimovic

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di SportMediaset. "Conosco Pioli da tanto tempo, è un ragazzo d'oro. Nelle precedenti esperienze non era riuscito a dare un'identità precisa alle sue squadre, ora ci sta riuscendo. Il merito è anche di Ibrahimovic? Un grande giocatore che gioca per e con la squadra. Un giocatore da solo non fa mai una squadra intera, il calcio è uno sport di collettivo, non bisogna trasformarlo in sport individuale". Intanto la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Delio Rossi. Ecco cosa ci ha detto.