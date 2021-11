Sacchi: “Io ho sbagliato a tornare al Milan. Su Allegri alla Juve…” | News

Arrigo Sacchi ha parlato del ritorno alla Juve di Massimiliano Allegri, oltre ad aver fatto una considerazione sul suo passato al Milan

Intervenuto su 'Tiki Taka', Arrigo Sacchi ha speso delle parole sul ritorno di Massimiliano Allegri. L'ex allenatore del Milan, nel corso del programma, ha fatto anche una confessione riguardo una scelta presa in passato. Queste le sue parole. "Il ritorno di Allegri alla Juve? ​Il calcio non è cambiato qui, in Italia non cambia mai nulla, figuriamoci se è cambiato in due anni. In questa Juve ci sono dei giocatori non funzionali per lui e così si fatica. È come dare a un regista un attore comico per fare un film drammatico. Poi anche le vittorie stancano. Io ho sbagliato quando sono tornato al Milan".