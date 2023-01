Sacchi, critica ad Inzaghi: “Applica il non gioco, confida nel singolo” | News

Intervistato dal Corriere della Sera, Arrigo Sacchi ha criticato Simone Inzaghi per il gioco della sua squadra. Queste le sue dichiarazioni: "L’Inter ha una grande rosa: Lukaku e Dzeko sono bravi e poi ne entrano altri due di grande valore. Ma per me una squadra deve essere un collettivo, dove tutti praticano l’aspetto offensivo e quello difensivo, in continua evoluzione, uniti da un filo invisibile che è il gioco. E in Italia di squadre così ce ne sono veramente poche. A Milano e a Torino c’è una mentalità vincente. A Milano più nel Milan che nell’Inter, che pratica un calcio tattico, con una prevalenza del non gioco, dove si confida nel singolo o nel contropiede". Cardinale tra Milan, Yankees e Ben Affleck: il ritratto di ‘Business Insider’.