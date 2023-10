Sabato: “Milan squadra giovane, ma non è stata costruita bene”

Intervistato da Tmw Radio, Antonio Sabato ha parlato del Milan e della squadra rossonera dopo la sconfitta in Champions League contro il PSG: "La mancanza di Maldini si sente, non so se Pioli possa gestire tutto questo. E poi anche la squadra non mi sembra così costruita bene. In attacco come prima punta hai poco, così come in altri reparti".