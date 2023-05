Sabatini: “Il Milan deve pensare a vincere la partita contro l’Inter”

Intervistato dai microfoni di TMW, Walter Sabatini ha parlato in vista del match di ritorno in Champions League tra Milan e Inter

Intervistato dai microfoni di TMW, durante la Milano Football Week, Walter Sabatini ha parlato in vista del match di ritorno in Champions League tra Milan e Inter: "L'Inter dovrà stare attenta, ma il 2-0 è rassicurante. Il Milan non deve pensare a ribaltare il risultato, ma pensare a vincere la gara. Anche con il minino scarto perché poi anche all'ultimo minuto può succedere di tutto. Tutti si ricordano la finale fra Bayern Monaco e Manchester United che ha ribaltato il risultato con 2 gol negli ultimi 2".