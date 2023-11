Sabatini: “La differenza tra Milan e Juventus? Il Diavolo gioca bene, ma…”

Le parole di Sandro Sabatini su Milan e Juventus

"Forse la Juve non sa giocare bene ma di sicuro sa soffrire. E questa è una qualità importante. A poche ore di distanza dal Milan, che forse sa giocare bene ma di sicuro non sa soffrire, la differenza nella lotta Scudetto è tutta qua. Con il pareggio di Lecce il Milan ne esce, mentre la Juve, grazie ai gol dei due difensori, ne entra di diritto. La Juve ha fatto della sofferenza il proprio stile di vita. La squadra non è all'altezza delle altri, se passa un sabato sera in testa lo deve soltanto al proprio carattere".