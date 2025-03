Rummenigge: “Salary cap per i calciatori. Superlega morta e sepolta”

Karl-Heinz Rummenigge , ex attaccante di Bayern Monaco , Inter e Servette , oggi membro del Consiglio di Sorveglianza del club tedesco, ha rilasciato una lunga intervista al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Rummenigge: "I giocatori si sono messi in trappola da soli chiedendo più soldi"

Sui guadagni spropositati dei calciatori: «Perché sono critico verso i calciatori che si lamentano perché giocano troppo? Perché credo che i giocatori si siano messi in trappola da soli, chiedendo sempre più soldi. Quei soldi, in un modo o in un altro devono essere guadagnati dalle società, facendo più partite, che sono richieste dal mercato tv. Ma se ogni anno i giocatori chiedono più salari e gli agenti chiedono soldi anche per fare ogni tanto due chiacchiere, quale società è ancora in grado di guadagnare?».