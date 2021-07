Ronaldinho: “Spero che il Milan faccia ancora meglio. Su Berlusconi…”

Ronaldinho, ex calciatore di Barcellona e Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sulle sue ex squadre: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ronaldinho ha rilasciato un'intervista direttamente da Taormina dove ha ricevuto il premio "Champion of Charity Award" per il suo impegno nel sociale. Ecco le parole dell'ex stella di Milan e Barcellona.

"Spero che la squadra rossonera nella prossima stagione possa fare meglio di quest’anno. Berlusconi e Galliani sono due persone a cui voglio tanto bene. Sono molto legato a loro e spero che con il Monza possano arrivare ad alti livelli. Auguro buona sorte anche al Barcellona. Bisogna pensare positivo per raggiungere risultati migliori. Messi? Io voglio che lui rimanga blaugrana, perché al Barça può dare ancora tanto. Voglio fare i complimenti all’Italia che ha appena vinto gli Europei. La selezione azzurra è davvero forte e ha meritato ampiamente questo successo. Dybala? Non so se rimarrà alla Juve. Io voglio solo che lui sia felice". Kessié, Hauge e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.