Ronaldinho: “Maldini un fenomeno. Scudetto? Spero che il Milan lo vinca”

Ronaldinho, ex calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sui rossoneri in occasione dell'uscita del suo docufilm

In occasione dell'uscita del docufilm 'The Happiest Man In The World - Ronaldinho', l'ex calciatore di Barcellona e Milan ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'SportMediaset'. Queste le parole del brasiliano: "Penso che il Brasile abbia molte possibilità di vincere, perché ha una squadra molto forte, sono insieme da diverso tempo, hanno un allenatore molto bravo e hanno uno dei migliori giocatori del mondo che è Neymar e che può fare la differenza. Credo che si trovi bene a giocare con la Seleçao, una squadra che gli dà la possibilità di giocare sciolto e penso che arriverà in un ottimo momento della sua vita e della sua carriera per poter scrivere la storia e vincere il Mondiale. Spero che ce la facciano. Azzurri fuori dal Mondiale? E' una sorpresa molto grande, un peccato perché l'Italia è sempre l'Italia e in un Mondiale senza Italia manca qualcosa, è davvero un peccato".