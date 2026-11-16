Una giornata speciale per Ronaldinho, tornato a calcare il terreno di gioco in occasione di Ravenna-Forlì. L'ex fuoriclasse brasiliano, che ha vestito anche la maglia del Milan, è stato protagonista di 45 minuti durante la partita di Serie C che gli ha permesso di ritrovare sensazioni e ricordi legati alla sua carriera. Al termine della sua apparizione, il campione ha raccontato a Sky Sport tutta la propria felicità per questa esperienza.

"Benissimo, mi sento molto felice. Il tempo è passato troppo velocemente; il calcio per me è sempre stato questo, ed è finito tutto bene", ha dichiarato Ronaldinho ai microfoni di Gianluca Di Marzio. Il brasiliano ha anche sorriso quando gli è stato fatto notare che, a un certo punto, sembrava non volesse più lasciare il campo, giocando più della mezz'ora inizialmente prevista.

La promessa di Ronaldinho: "Se mi chiama il Presidente, torno"

Il ritorno in campo potrebbe non essere un episodio isolato. Quando gli è stato chiesto se quella fosse davvero l'ultima volta, Ronaldinho non ha escluso la possibilità di tornare a giocare: "Non lo so ancora. Adesso dipende dal Presidente: se mi chiama, io torno. Ho sempre piacere di giocare. L'ho detto a lui: chiunque abbia bisogno di me, conti pure su di me, io sono qui".

Tra gli aspetti più belli di questa esperienza, l'ex rossonero ha indicato soprattutto la possibilità di ritrovare il piacere del gioco e la condivisione dello spogliatoio. "Ritrovare il piacere di giocare, di vivere i momenti dello spogliatoio. Tutto è bellissimo: il calcio è la cosa più bella che ho vissuto nella mia vita", ha raccontato.

Il messaggio sul calcio di oggi e l'augurio a Italia e Brasile

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Nel corso dell'intervista, Ronaldinho ha parlato anche delle differenze tra il calcio di oggi e quello che ha accompagnato la sua carriera. Secondo il brasiliano, non mancano i giocatori di qualità, ma il modo di interpretare il gioco è cambiato: "Ci sono tanti calciatori forti, ma non giocano alla stessa maniera. A volte le cose non vanno bene, purtroppo il calcio è fatto così, sia per noi brasiliani che per voi italiani".Infine, un augurio rivolto alle due Nazionali: "Adesso speriamo che l'Italia e il Brasile tornino a vincere il Mondiale e a fare del bel calcio". Ronaldinho ha poi sottolineato quanto sia stato emozionante condividere il campo con giovani calciatori cresciuti guardandolo giocare: "È stato bellissimo vedere tanti giovani calciatori che sono cresciuti guardandomi giocare e trovarsi oggi a scendere in campo insieme a me".