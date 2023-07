Romano: “Il Milan ha capito che Pulisic soffriva perché non giocava”

Ai microfoni del proprio podcast, Fabrizio Romano ha parlato del Milan e della trattativa per portare in rossonero Pulisic

Ai microfoni del proprio podcast Here We Go, Fabrizio Romano ha parlato del Milan e della trattativa per portare in rossonero l'esterno del Chelsea, Christian Pulisic. Secondo il noto giornalista, infatti, l'attaccante statunitense aveva il bisogno di trasferirsi in un club che gli permettesse di giocare maggiormente. Ecco le sue parole.