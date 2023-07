Mercato Milan – Spunta un nuovo nome per la fascia destra del Diavolo

La dirigenza del Milan, in questa sessione di calciomercato, avrebbe individuato un nuovo nome per il ruolo di esterno destro d'attacco

Da diverso tempo il Milan avrebbe messo gli occhi sull'esterno destro d'attacco del Villarreal Samuel Chukwueze, per provare a portarlo in rossonero già in questa sessione estiva di calciomercato. Junior Messias, infatti, sembra essere sempre più lontano dal Diavolo e piace a Torino e Bologna, mentre Alexis Saelemaekers nell'ultima stagione non avrebbe convinto più di tanto.