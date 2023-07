Milan, dall’8 di Loftus-Cheek al 18 di Romero: la storia dei numeri di maglia

Fino a questo momento, in attesa che vengano definiti altri affari, il Milan ha ufficializzato tre nuovo acquisti nel corso della sessione estiva di calciomercato, che ancora è alle prime fasi. In porta, in sostituzione del partente Ciprian Tatarusanu, si è deciso di puntare su Marco Sportiello come vice Mike Maignan. A centrocampo, con quasi un anno di ritardo, si è finalmente ingaggiato quello che dovrebbe essere il sostituto naturale di Franck Kessié, ovvero Ruben Loftus-Cheek. In attacco, invece, spazio al giovane e talentuoso Luka Romero, scommessa della dirigenza rossonera. I tre hanno scelto il numero di maglia che vestiranno nel corso della prossima stagione, ma quali giocatori prima di loro avevano preso la stessa decisione? Scopriamolo insieme.