Qualche giorno fa Claudio Ranieri era intervenuto sulle frequenze di 'Rai Radio 1', nel corso del programma 'Un Giorno da Pecora', parlando così dei rossoneri: "La vittoria contro il Milan? Avevo detto ai miei giocatori di fare attenzione perché il Milan, per me, ha i giocatori più forti del campionato italiano. Magari non sempre giocano da squadra, ma quando lo fanno sono dolori per tutti. Come fanno a essere noni? Onestamente non lo so, forse non sono riusciti a fare squadra ma quando l’hanno fatto hanno battuto due volte l’Inter".