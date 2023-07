Roma, Mourinho: “Non sono dispiaciuto per Frattesi all’Inter”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Roma , José Mourinho , ha parlato di mercato e di Davide Frattesi , da poco trasferitosi all' Inter : "Dal mercato non mi aspetto niente, sono contento di lavorare. Sono un uomo da lavoro, non da vacanza. Io penso a lavorare, lunedì mattina dalle 8. Sono sempre pronto".

L'ex allenatore del Porto ha poi continuato, parlando dei rumors su Alvaro Morata e Paulo Dybala: "Del contratto di Dybala non so niente, parlerò con Paulo come con tutti. Morata? No, parlo solo con i miei giocatori".